وكيل الداخلية لشئون الهجرة : من حق أطفال مراكز الإيواء التعليم والغذاء والكساء

ناقش وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني خلال لقائه الأحد بمقر الوزارة في طرابلس نائبة المنظمة العالمية للطفولة “اليونيسف” ومدير البرنامج سبل التعاون بين المنظمة والوزارة في تقديم خدمات للأطفال داخل مراكز الإيواء.

وأكد الوكيل خلال اللقاء أن الدعم المقدم للأطفال في مراكز الإيواء يجب أن يكون مبني على إستراتجية معينة.

وأضاف قائلا :

“نحن كوزارة داخلية نحدد هذه الإستراتجية وإن من حق الأطفال التعليم والغذاء والكساء خصوصاً الذين يقيمون داخل مراكز الإيواء وهذه أبسط الحقوق التي يجب أن تتوفر لهم، ونحن نريد أن نتواصل من أجل رسم إستراتيجية ومعرفة الاحتياجات والمتطلبات التي يجب أن توفر داخل مراكز الإيواء.

وأوضح الشيباني أن هناك اجتماع في الأيام القادمة بجميع المنظمات العاملة في مجال الطفل والمرأة لرسم السياسات ووضع البنود الخاصة بالعمل والابتعاد على العشوائية والتداخل في الاختصاصات للمنظمات مع بعضها البعض. وفق قوله.

