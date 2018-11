عبد الهادي شماطة : باليرمو موسوليني المزيد من التردي

علق الكاتب الليبي عبد الهادي شماطة حول الأسماء المشاركة في مؤتمر باليرمو المزمع عقده الأيام القادمة بقوله “باليرمو موسوليني المزيد من التردي”.

ووصف شماطة مؤتمر باليرمو بإعادة تدوير النفايات الليبية، وترتيب الأوضاع الليبية وفقًا لمصالح الدول الاوروبية. وقال إن إيطاليا المستعمر القديم والطامع الجديد آخر من يتحدث في الشأن الليبي فتاريخها مع وطننا أسود، وهي ليست بقدرات الفرنسيين، وليست بدهاء الإنجليز، وكان أولى بهذه الدول أن تقيم مؤتمر لحماية الأموال الليبية في بنوكها، بدل سرقتها والتصرف فيها.

وأوضح شماطة أن دليل المؤامرة هو اختيار أسماء مجهولة أو سبق مشاركتها وليس لها ما تقدم، وإهمال أسماء ذات قيمة وطنية وإن اختلفنا معها، واستحضار شباب لا خبرة لديهم ولا إدراك للواقع السياسي والاجتماعي الليبي , مع اعتذاره للقليل جدًا من الأسماء التى اقحمت من الوطننيين.



وأضاف قائلا :

“إن الحل واضح وضوح الشمس، من أراد ان يساعد الليبيين عليه ان يساعدهم في التخلص من البرلمان , ومجلس الدولة، و استبدال الاعضاء المقاطعين بالمجلس الرئاسي، واعطائه صلاحيات تشريعية لإصدار قانون الاستفتاء على الدستور، وتوحيد المؤسسة العسكرية، و التخلص من المليشيات بالعاصمة، وليس ذلك بالمستحيل، فإنذار دولي جدي لها، سيجعلها خلال ساعات في خبر كان”. “لابد للطليان أن يدركوا أن دراساتهم السابقة منذ مائة عام غير دقيقة اليوم، وإننا اليوم صرنا ندرك مايحاك لنا، من حرص واضح على استمرار الأزمة الليبية، للمزيد من الاستفادة من أموالنا، والتدخل في شؤوننا، وربما عند بعض دويلات الخليج خوفا أن تكون ليبيا بديلا عن اقتصادهم”.

