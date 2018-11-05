أعيان وحكماء مدينة سبها يؤكدون دعمهم لحراك غضب فزان

أعلن عدد من أعيان وحكماء مدينة سبها دعمهم لحراك غضب فزان، الذي يلوح بإغلاق حقول النفط في الجنوب إذا لم يتم الاستجابة لمطالبة.

جاء ذلك في بيان مصور تابعته قناة ليبيا، أكدوا فيه على شرعية ومنطقية مطالب غضب فزان، والتي يأتي على رأسها توفير السيولة النقدية وتشغيل محطة أوباري الغازية، وتوفير البنى التحتية في كافة مدن الجنوب، وضمان وصول الوقود إليها، إضافة إلى إيقاف قرار إقالة العسكريين من أبناء الجنوب.

كما طالب أعيان وحكماء مدينة سبها وفقاً للبيان، العسكريين بتحمل مسئوليتهم الكاملة في لملة الجيش في الجنوب تحت قيادة القيادة العامة للجيش، مؤكدين دعم الأعيان لخطوة الانتخابات كحل للمازق الذي تعيشه البلاد.

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