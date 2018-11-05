سلامة: الحرب في ليبيا على الثروات وليس على الآيديولوجيات

أكد المبعوث الأممي “غسان سلامة” تكالب الأطراف الخارجية على ثروات ليبيا في وقت تستغل فيه الأطراف الداخلية هذه الثروات لتمويل نزاعاتها وإذكاء الحروب فيما بينها.

تأكيدات سلامة جاءت خلال كلمة له على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم الذي تحتضن فعالياته مدينة شرم الشيخ المصرية، وأشار فيها إلى أن الحرب في ليبيا هي على الثروات، لا بين الآيديولوجيات أو الأفكار أو المناطق أو القبائل، لتدخل الأطراف الخارجية على خط هذه الحرب لتتكالب على ثروات البلاد النفطية والغازية والمعدنية.

وأضاف أن تحوّل ليبيا إلى معبر للمهاجرين غير الشرعيين وملاذ للإرهابيين المهزومين بالعراق وسوريا جعلها مثار اهتمام الخارج، مؤكدا اأن الحل في ليبيا لا يكون عبر محاربة الإرهاب فقط بل من خلال تأسيس دولة موحّدة بسلطة شرعية غير منقسمة، تتولى مهمة التعاون مع المجتمع الدولي لإعادة البلاد إلى سابق عهدها.

وخلال تصريحات صحفية أخرى على هامش مشاركته في المنتدى تحدّث سلامة عن استمرار العملية السياسية في ليبيا بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي عليها رغم العراقيل التي تواجه البعثة الأممية، مؤكدا أن البعثة مُصمِّمة على حلحلة الأزمة الليبية.

وأضاف أن الاشتباكات في العاصمة طرابلس والعمليات الإرهابية التي طالت بعض مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة الوطنية للنفط والمفوضية العليا للانتخابات، لن تحول دون مضي البعثة الأممية في أداء مهامها، داعيا كافة الأطراف الليبية إلى ضرورة ترك الخلاف والعمل على حل الأزمة.

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