“غرفة صبراتة”: الأوضاع مستقرة أمنيا في المدينة

المتوسط:

أكد المتحدث باسم غرفة صبراتة الأمنية يوسف القمودي، ” أن المدينة مستقرة أمنيا بعد اشتباكات مسلحة دارت فيها، أمس”.

وأكمل القمودي، خلال تصريحات صحفية له، “أن حصيلة قتلى القوات المهاجمة بلغت ثلاثة قتلى سلموا إلى جهات الاختصاص في مدينة الزاوية”.

وأضاف القمودي، ” أن الدراسة ستستأنف غدا الثلاثاء، و أن ما تسببت به هذه المليشيات من ذعر وهلع للطلبة يعدّ أمرا مؤسفا ومرفوضا”.

وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت في بلدية صبراتة بين قوة غرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة بصبراتة، وقوة مسلحة تابعة لـ “العمو”.

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