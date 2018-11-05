وزارة التربية والتعليم تنظم ورشة عمل بمدينة بني وليد حول توطين الإرشاد النفسي بالمؤسسات التعليمي

نظمت إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة التعليم ورشة عمل بمدينة بني وليد حول ” مشروع توطين الإرشاد النفسي في المؤسسات التعليمية ” حضرها مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة وعدد من المهتمين بالجانب النفسي والتربوي.

قالت مدير إدارة الدعم والإرشاد النفسي بالوزارة، الأستاذة “نادية البكوش” لمكتب التواصل والإعلام، إن الورشة تأتي في إطار المرحلة الثانية من مشروع توطين الإرشاد النفسي في المؤسسات التعليمية، الذي تشرف عليه إدارة الإرشاد النفسي بوزارة التعليم بحكومة الوفاق». وأضافت “البكوش”، أن الهدف من الورشة، التي أُقيمت بمسرح مدرسة العلوم الأساسية، هو الوصول بالطلبة إلى درجة عالية من التوافق النفسي في ظل الظروف التي تمر بها مكاتب التعليم، بهدف مساعدة المعلمين والتلاميذ على التحرر من الضغوط النفسية التي يعانونها، وتوفير بعض التوجيهات لهم.

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