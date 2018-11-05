واشنطن تلّوح بفرض عقوبات على العابثين بأمن ليبيا

أعلن “جوناثان كوهين” نائب الممثل الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة أن بلاده مستعدة لفرض عقوبات على كل من يهدد أمن ليبيا واستقرارها.

“كوهين” شدد خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي على ضرورة مساءلة سيف الإسلام القذافي والتوهامي خالد وغيرهما على الجرائم التي ارتكبوها بما فيها قتل المئات واضطهادهم.

وأضاف بالقول إن وضع حقوق الإنسان في ليبيا متردٍ وهو ما يجعل الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء وضعية المهاجرين واللاجئين من ضحايا مهربي البشر في البلاد.

في ذات السياق أكد “غينادي كوزمين” نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة خلال كلمته أمام المجلس عدم وجود تحقيق فعلي في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، مُتهماً المحكمة الجنائية الدولية بالتعامل مع الملف الليبي بشكل انتقائي؛ لأنّ تقرير المحكمة لم يُسم المجموعات التي كانت سببا في تنامي العنف في البلاد.

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