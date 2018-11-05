آلية عمل جديدة داخل ميناء بنغازي

ناقش رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، محمد عبد القادر، مع مدير إدارة الموانئ والنقل البحري، طارق الثابت، وأعضاء فرع الشركة الليبية للموانئ ميناء بنغازي، آلية عمل الميناء ووضع آلية جديدة تتناسب مع العمل داخله.

وبحسب الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية المؤقتة، أن الاجتماع الذي عقد أمس تطرق لإنهاء جميع العراقيل التي واجهت صرف بعض المرتبات للموظفين.

وأكد رئيس الهيئة أنه سيتم في الأسابيع القادمة عقد اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل للنهوض بهذا المرفق ولأهميته الاستراتيجية للبلاد وحلحلة جميع المشاكل والعراقيل فيه.

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