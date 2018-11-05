الخيالي: تخريب بعض الأهالي سبب أزمة الصرف الصحي بسبها

قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي، الاثنين، إن أزمة الصرف الصحي سببها سرقة بعض الأهالي لمعدات الشبكة وتخريبها.

وأضاف الخيالي، في تصريح للرائد، أن البلدية تسلمت من جهات عدة 24 مضخة لتصريف المياه، ومولدات كهربائية، وسيارات تصريف، وجميعها تعرضت للسرقة والنهب والتخريب على يد مواطنين، مشيرا إلى أن وضع الشبكة حاليا جيد.

وأشار الخيالي إلى أن البلدية اتفقت مع إحدى المنظمات الدولية على مد خط لشبكة الصرف الصحي بتكلفة بلغت مليونًا و 200 ألف يورو من منطقة الثانوية حتى المحطة الرئيسية، لافتًا إلى أن حل مشكلة الصرف الصحي يكمن في تنفيذ خط بطول 16 كيلومترا إلى خارج المدينة بتكفلة تبلغ 45 مليون دينار، وفقا للدراسات المعدة في هذا الصدد، وفق الخيالي.

يذكر أن محطة معالجة الصرف الصحي في سبها معطلة منذ مدة، وهو ما أسفر عن طفح مياه الصرف الصحي، وتكوّن مستنقعات وبرك سوداء داخل شوارع المدينة وأحيائها.

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