رئيس الأركان يتفقد سير العمل على الحدود بين ليبيا ومصر

الجغبوب-العنوان

أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق عبدالرازق الناظوري، جولة جوية موسعة للاطلاع على سير تأمين الحدود بين ليبيا ومصر بريا و بحريا وجويا.

وبحسب مكتب الإعلام بالرئاسة؛ فقد أكد الناظوري خلال اجتماعاته على تعزيز التعاون بين البلدين للحد من عمليات التهريب واختراق الحدود ومكافحة عصابة الاتجار بالبشر وتسلل الجماعات الإرهابية من وإلى البلدين الشقيقين.

كما أجرى الناظوري زيارة إلى القاطع الحدودي الجغبوب والكتيبة 108، حيث على المجهودات التي يقوم بها أفراد القاطع الحدودي الجغبوب والكتيبة 108 في حماية وتأمين الحدود الليبية، مؤكدا لهم العمل على تقديم المزيد من الدعم من أجل رفع مستوى وكفاءة الأفراد والعمل بتقنيات جديدة وحديثة لتأمين الحدود الليبية.

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