“الاستشاري للدولة”: المجمع الانتخابي لإقليم برقة يفتتح باب الترشيح لعضوية “الرئاسي”

المتوسط:

أكد المجلس الاستشاري للدولة، “أنه التزاما بما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب بشأن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتطبيقيا للآلية التي اعتمدت كأساس في اختيار أعضاءها”.

وكشف المجلس، خلال بيان له اليوم الاثنين ،” أن مجموعة من أعضاء المجلس الدولة في المجمع الانتخابي للإقليم التاريخي برقة، وهم يشكلون أكثر من 40 % وهي النسبة المحددة للتزكية، يعلنون فتح المجال العام أمام كل من يجد في نفسه الرغبة والقدرة من أبناء برقة في تحمل هذه الأمانة وأعباءها”.

وأضاف المجلس،” أنه بصدد إعداد كيفية الترشح لعضوية المجلس الرئاسي وهذا ما سنوضحه في بيان لاحق”.

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