البعثة الأممية: ملتزمون بدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا

أكدت نائبة المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية والتنموية “ماريا ريبيرو” التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الوطنية والدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتعزيز مؤسساتها الديمقراطية.

البعثة أشارت في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في “تويتر” أن تأكيد “ريبيرو” جاء خلال زيارتها للمقر الجديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

وشددت “ريبيرو” لعضو مجلس إدارة المفوضية “عبد الحكيم بالخير” أن دعم المفوضية لتهيئة مقر جديد وآمن يُمكّنها من تنظيم الانتخابات وإجرائها يُعدّ هدفا أساسيا للأمم المتحدة، ويتم عبر صندوق تعزيز الانتخابات لأبناء ليبيا الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من البعثة الأممية على مدار السنوات الـ3 المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية