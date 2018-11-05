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البعثة الأممية: ملتزمون بدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت نائبة المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية والتنموية “ماريا ريبيرو” التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الوطنية والدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتعزيز مؤسساتها الديمقراطية.

البعثة أشارت في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في “تويتر” أن تأكيد “ريبيرو” جاء خلال زيارتها للمقر الجديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

وشددت “ريبيرو” لعضو مجلس إدارة المفوضية “عبد الحكيم بالخير” أن دعم المفوضية لتهيئة مقر جديد وآمن يُمكّنها من تنظيم الانتخابات وإجرائها يُعدّ هدفا أساسيا للأمم المتحدة، ويتم عبر صندوق تعزيز الانتخابات لأبناء ليبيا الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من البعثة الأممية على مدار السنوات الـ3 المقبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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