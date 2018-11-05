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أعضاء مجلس الدولة عن المنطقة الشرقية يفتحون باب الترشح لمنصب رئيس الرئاسي

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد أعضاء مجلس الدولة عن المنطقة الشرقية في بيان لهم اليوم الاثنين التزامهم بما تم الاتفاق عليه بين مجلسي النواب والدولة  بشأن إعادة هيكلية السلطة التنفيذية ، مبينين بأنهم سيطبقون آلية إختيار رئيس الرئاسي وسيتيحون فرص أوسع للمشاركة لنيل المنصب بشكل يتسم بالشفافية والموضوعية .

أعضاء مجلس الدولة عن المنطقة الشرقية أكدوا في بيانهم الذي تلقت المرصد نسخة منه بانهم استوفوا شرط نسبة الـ 40% للإختيار وهي النسبة المحددة للتزكية ، معلنين فتح المجال أمام كل من يجد في نفسه الرغبة والقدرة والكفاءة من أبناء “برقة” في تحمل هذه الأمانة واعباءها .

كما أعلن الاعضاء في بيانهم بأنهم بصدد إعداد كيفية الترشح لعضوية المجلس الرئاسي ، مبينين بانهم سيوضحون الآلية في بيان لاحق .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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