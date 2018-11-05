فتح مجال الترشح لعضوية الرئاسي وفق اتفاق النواب والدولة

طرابلس-العنوان

أعلنت مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في المجمع الانتخابي “برقة” اليوم الإثنين فتح المجال أمام الترشح لعضوية المجلس الرئاسي، وذلك في إطار ما تم الاتفاق عليه بين مجلسي النواب والدولة بشأن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي.

وقالت المجموعة، في بيان، إن المجال مفتوح لكل من يجد في نفسه الرغبة والقدرة والكفاءة من أبناء الإقليم في تحمل الأمانة واعباءها، مشيرة إلى أنها ستوضح لاحقا كيفية الترشح للعضوية.

وأكدت المجموعة التزامها بما تم الاتفاق عليه بين المجلسين بشأن إعادة هيكلية السلطة التنفيذية.

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