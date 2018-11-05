اخبار ليبيا الان

“الرئاسي” يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز تنفيذ وإدارة طريق (امساعد – رأس اجدير)

تم النشر منذُ 44 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنفيذ وإدارة طريق (امساعد – رأس اجدير).

واعتمد القرار الهيكل التنظيمي للجهاز، والذي يتكون من عدد من التقسيمات التنظيمية، والتي من بينها رئيس الجهاز، ومساعده، ومدير إدارة الشؤون المالية والفنية، وإدارة التشغيل والصيانة.

ونص القرار، على تولي الجهاز إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والتصاميم والمواصفات الهندسية، بالإضافة إلى وضع التقديرات المالية ذات العلاقة بأعمال ومشروعات الجهاز وتنفيذها ومتابعتها، وبالأخص تنفيذ أحكام معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون مع الجانب الإيطالي فيما يتعلق بطريق (امساعد – رأس اجدير).

كما نص القرار، على تولي لجنة مختصة تعمل تحت إشراف الجهاز بتمثيل الجانب الليبي في اللجنة المشتركة المنصوص عليها بالمادة (9) فقرة (1) من معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون مع الجانب الإيطالي، المصادق عليها بالقانون رقم (2) لسنة 2009 م، ويصدر تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها بقرار من مجلس الوزراء.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك