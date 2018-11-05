“الرئاسي” يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز تنفيذ وإدارة طريق (امساعد – رأس اجدير)

المتوسط:

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنفيذ وإدارة طريق (امساعد – رأس اجدير).

واعتمد القرار الهيكل التنظيمي للجهاز، والذي يتكون من عدد من التقسيمات التنظيمية، والتي من بينها رئيس الجهاز، ومساعده، ومدير إدارة الشؤون المالية والفنية، وإدارة التشغيل والصيانة.

ونص القرار، على تولي الجهاز إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والتصاميم والمواصفات الهندسية، بالإضافة إلى وضع التقديرات المالية ذات العلاقة بأعمال ومشروعات الجهاز وتنفيذها ومتابعتها، وبالأخص تنفيذ أحكام معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون مع الجانب الإيطالي فيما يتعلق بطريق (امساعد – رأس اجدير).

كما نص القرار، على تولي لجنة مختصة تعمل تحت إشراف الجهاز بتمثيل الجانب الليبي في اللجنة المشتركة المنصوص عليها بالمادة (9) فقرة (1) من معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون مع الجانب الإيطالي، المصادق عليها بالقانون رقم (2) لسنة 2009 م، ويصدر تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها بقرار من مجلس الوزراء.

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