السفارة الامريكية تختتم دورة تدريبية لـ 24 موظف في مصلحتي المطارات والطيران المدني

ليبيا – قامت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا بتدريب 24 مشارك في تونس تابعين لمصلحة المطارات الليبية ومصلحة الطيران المدني ومن مختلف أنحاء ليبيا.

الدورة ركزت بحسب المكتب الاعلامي لمصلحة المطارات على إجراءات حماية المطارات الليبية والبنية التحتية الحرجة من التهديدات المادية والإلكترونية.

وقال القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بيكر خلال الحفل الختامي إن تعزيز قدرة ليبيا على حماية البنية التحتية الحيوية ضد الإرهاب والكوارث الطبيعية وغيرها من التهديدات أمر ضروري لضمان أمن البلاد وتحسين اقتصادها.

وأكد على ان التدريب هو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة لدعم المبادرات الليبية الرامية إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز الأمن في جميع أنحاء البلاد.

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