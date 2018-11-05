أعضاء برقة بالمجلس الأعلى يفتحون باب الترشح لعضوية المجلس الرئاسي

أعلن أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن إقليم برقة، فتح المجال أمام كل من يجد في نفسه الرغبة والقدرة والكفاءة من أبناء برقة في الترشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد، وتحمل هذه الأمانة وأعباءها.

وأوضح مجلس الدولة في بيان له اليوم الإثنين، أن أعضاء المجلس في المجمع الانتخابي للإقليم التاريخي برقة يشكلون أكثر من 40% من أعضاء المجلس، وهذا ما يشكل النسبة المحددة للتزكية.

وأشار المجلس، إلى أن أعضاء المجلس الأعلى للدولة بصدد إعداد كيفية الترشح لعضوية المجلس الرئاسي، وسيوضحون ذلك في بيان لاحق.

وأكد المجلس، أن ذلك جاء التزاما بما تم الاتفاق عليه بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب بشأن إعادة هيكلية السلطة التنفيذية، وتطبيقا للآلية التي اعتمدت كأساس في اختيار أعضاءها، وترسيخا للمبدأ الديمقراطي في تكافؤ الفرص، وحرصا على إتاحة فرص أوسع للمشاركة بشكل يتسم بالشفافية والموضوعية.

وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة، قد أعلنا الأربعاء الماضي، اتفاقهما حول إعادة هيكلة تشكيل السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية تعمل في كامل ربوع ليبيا.

وجاء ذلك في بيان صحفي مشترك صدر عن رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية، ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة بشير الهوش، أكدا فيه استكمال لقاءات لجنتي الحوار في المجلسين وفق المادة (12) من الاتفاق السياسي الليبي، وفق نص البيان.

يذكر أن مجلسي النواب والأعلى للدولة قد اتفقوا على أن يتكون مجلس رئاسة الدولة (المجلس الرئاسي) من رئيس ونائبين، ويتخذ كافة قراراته بالإجماع، بحسب نص الاتفاق المقترح من الطرفين.

ونص البند الثالث من مقترح مجلس النواب حول عملية اختيار رئاسة مجلس الدولة على أن “يقوم مجلس النواب بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري بعد تعديله بهذا الاتفاق”.

ويقوم أعضاء مجلسي النواب والدولة عن كل منطقة من المناطق الجغرافية التاريخية الثلاث بعقد مجمع انتخابي لانتخاب مرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي خلال أسبوعين من تضمين الاتفاق السياسي المعدل، بحسب نص مقترح النواب.

ويُعتمد أعضاء المجلس الرئاسي من مجلسي النواب والدولة، وينتخب مجلس النواب رئيس المجلس الرئاسي من بين الثلاثة المعتمدين ويكون الآخرين نائبين له.

ونوه المقترح، إلى أن يختار المجلس الرئاسي رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ اعتماده، ونص البند الثالث من المقترح على أن يقوم مجلسي النواب والدولة بتشكيل لجنة للتوافق على المناصب السيادية خلال أسبوع من اعتماد المجلس الرئاسي.

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