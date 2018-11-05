“الرئاسي” يقرر تأسيس هيكلية آلية التنسيق المشترك مع المجتمع الدولي

المتوسط:

وتضمن القرار أن تتكون الهيكلة من اللجنة العليا للسياسات التي تضم رئيس المجلس الرئاسي بمشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ووزراء التخطيط الخارجية الحكم المحلي والمالية وسفراء الدول الداعمة ورؤساء بعثات المنظمات الدولية المعنية ببرامج الدعم، لجنة التنسيق الفنية المشتركة وتتكون من مجموعة من الأعضاء الفنيين عن كل من الحكومة الليبية والأمم المتحدة وعدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية وتتولى اللجنة التنسيق بين كافة المستويات الآلية لضمان الموائمة بين الأولويات وموارد التعاون”.

كما تضم الهيكلة فرق العمل القطاعية وينبثق منها آلية التنسيق لعدد 5 فرق عمل أساسية تشمل مجالات الخدمات الأساسية ( الحوكمة – الإنعاش الاقتصادي – العدل – حقوق الإنسان – الهجرة )، والفرق ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الليبية من جهة الدول المانحة والمنظمات الدولية المتخصصة في تقديم الدعم في المجالات المستهدفة من جهة أخرى ويشترك الجانب الليبي والدولي في رئاسة الفريق وإدارة أعماله ومتابعة التوصيات.

كما تولى لجنة التنسيق الفنية المشتركة تقديم المشورة الفنية بشأن تنسيق الدعم الدولة والتعاون الفني للجنة السياسات العليا والعمل على توفير التوجيهات ذات الصلة، والعمل كآلية رئيسية لتعزيز مستوى تنسيق المساعدات الدولية بما في ذلك رصد وتبادل البيانات والوثائق ذات الصلة، وتنسيق عمليات تحديد الاحتياجات الوطنية والخطط القطاعية الخاصة بالتعاون الفني بناءاً على أولويات حكومة الوفاق، والعمل على تحسين مؤامة المشاريع للأولويات الوطنية في مختلف القطاعات، وكذلك متابعة ومراقبة برامج التعاون في قطاعات ومجالات الحكومة الرشيدة – الخدمات الأساسية- الإنعاش الاقتصادي – الهجرة – العدل – حقوق الإنسان بالتنسيق مع مكاتب التعاون الوزارية المعنية.

وتتولى فرق العمل بموجب المادة الأولى من القرار العمل مع ممثلي المجتمع الدولي في تنسيق المساعدات بما يتماشى مع أولويات حكومة الوفاق وتحديد أولويات التعاون في مجال عمل الفريق بالتنسيق مع اللجنة الفنية المشتركة ووزارة التخطيط.

وتشكل لجنة وطنية لتنسيق التعاون الفني الدولي برئاسى مدير مكتب التعاون الفني بوزارة التخطيط وعضوية مدير إدارة التعاون بوزارة الخارجية ومدير مكتب التعاون الفني بوزارة الحكم المحلي.

كما تتولى اللجنة الوطنية التنسيق التعاون الفني الدولي لتمثيل ليبيا كجهة مناظرة للمجتمع الدولي بقياداتها المشاورات الدولية اللازمة مع المجتمع الدولي من خلال المشاركة في أعمال لجنة التنسيق الفنية المشتركة بالإضافة لوضع سياسة وطنية لإدارة الدعم ومراجعة استراتيجيات وبرامج الحكومة في ميدان التعاون واقتراح السبل والوسائل التي تضمن وجود برنامج وطني موحد.

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