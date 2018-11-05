معيتيق يتابع تعزيز وتنمية العلاقات التجارية مع كوريا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع وزير الكوريين في الخارج للشؤون القنصلية لي سانغ جين، والوفد المرافق له، آليات تعزيز وتنمية العلاقات التجارية، والاستشارية والاقتصادية بين البلدين.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، تم خلال اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين بحضور السفير الكوري، التطرق إلى عودة الشركات الكورية لاستئناف أعمالها المتعاقدة عليها في ليبيا ، وبالأخص الشركات المتعاقد معها في مجال الطاقة الكهربائية .

كما تطرق اللقاء، إلى قضية المواطن الكوري المختطف في منظومة الحساونة منذ شهر يوليو الماضي، والعمل على الإفراج عنه في أقرب وقت ممكن .

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