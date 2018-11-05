98 نائبا يعبّرون عن تطلعاتهم بشأن باليرمو

أعلن أعضاء من مجلس النواب دعمهم لكافة الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية مؤكدين متابعتهم للتجهيزات الجارية لعقد مؤتمر باليرمو الدولي خلال الشهر المقبل.

وأشار 98 من الأعضاء في رسالة موجهة للمبعوث الأممي غسان سلامة والمشاركين في المؤتمر إلى أن استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها هي من الثوابت الوطنية التي لا يمكن التخلي عنها داعين القائمين على مؤتمر باليرمو والجهات المشاركة فيه إلى الخروج بموقف واضح من التدخلات الخارجية التي أضرت بجهود الحل للأزمة الليبية.

وأكد الأعضاء في رسالتهم أن مجلسي النواب والأعلى للدولة هما الجسمين الوحيدين المخولين بإعادة تكليف رئاسة جديدة للبلاد لاسيما مع قرب الإعلان رسميا عن أسماء شاغلي مناصب المجلس الرئاسي الجديد بعد التوافق بين المجلسين.

وحث الأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وكافة الأطراف السياسية على الالتزام بأي اتفاق يصل إليه مجلسي النواب والأعلى للدولة في إطار الاتفاق السياسي مطالبين المجتمعين في باليرمو بدعم الجهود الجارية منذ أشهر لتوحيد المؤسسات.

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