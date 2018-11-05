رئيس مجلس الإدارة ووفد من مدينة غات يدعوان إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأحد الماضي بمقر المؤسسة بطرابلس نصر يوسف محمد الغرياني عضو مجلس النواب عن مدينة غات والخير صالح بيك مستشار المجلس البلدي وعضو حكماء المدينة، وذلك لمناقشة الأمن والأحوال المعيشية ومشاريع التنمية المستدامة وما أهم ما يحتاجه سكان مدينة غات.

ومن جانب المؤسسة حضر الاجتماع إيضاً خالد بوخطوة مدير الإدارة العامة للصحة والسلامة والأمن والبيئة والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد صنع الله على التزام المؤسسة بتطبيق المشاريع التي من شأنها تحسين أوضاع السكان المساهمة في توفير الخدمات في المنطقة وذلك ضمن الميزانيات والإمكانيات المتاحة.

وأكد الحضور على أهمية الجانب الأمني في ليبيا وفي المناطق الجنوبية خصيصا، والذي شكل عائق كبير أمام تزويد بعض المناطق بالمحروقات، وامام تطبيق مشاريع التنمية المستدامة. حيث طالب الطرفان السلطات بمضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

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