السراج يبحث مع وزير الدفاع التركي سبل توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاثنين بمقر المجلس في مدينة طرابلس وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على رأس وفد كبير يضم رئيس الأركان العامة الفريق باشار غولار والممثل الخاص لرئيس الجمهورية عضو البرلمان عن العاصمة أنقرة امر الله ايشلار وعدد من مسؤولي وزارة الدفاع والخارجية التركية.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الاعلامي التابع لرئيس المجلس الرئاسي العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار روابط الأخوة والصداقة الوثيقة بينهما، وتطرقت المحادثات إلى التعاون العسكري بين البلدين وبالاخص التعاون في بناء القدرات الدفاعية والامنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين في هذا الشأن.



وتم بحث عدد من المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب وآلية التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين كما تطرق الاجتماع الى عملية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية حيث أكد السراج على أن هذا هدف اساسي لحكومة الوفاق وان عملية توحيد المؤسسة العسكرية بمختلف مكوناتها تحتاج إلى ارادة سياسية موحدة وتعتمد على نجاح المسار السياسي.

يشار إلى أن اللقاء عقد بحضور وزير حارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة ووكيل وزارة دفاع الوفاق السيد اوحيدة نجم ورئيس أركان الوفاق اللواء عبدالرحمن الطويل وسفير ليبيا لدى تركيا عبد الرزاق مختار وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية.

