وزيرة الدفاع الإيطالية: استقرار ليبيا أولوية بالنسبة لأمن البحر المتوسط

أكدت وزيرة الدفاع في الحكومة الايطالية إليزابيتا ترينتا اليوم الاثنين، ” أن استقرار ليبيا يمثل أولوية بالنسبة لأمن البحر الأبيض المتوسط”.

وجاء حديث المسؤولة الايطالية في خطاب بمطار تشامبينو العسكري في روما، ضمن مراسم تسلم الجنرال إنيزو فيتشياريللي لمنصب رئاسة هيئة الأركان العامة، خلفا للجنرال كلاوديو غراتسيانو

كما تحدثت وزيرة الدفاع عن “أزمة الهجرة”، التي تطرح “أسئلة مهمة بشأن الأمن والتماسك الأوروبي” .

