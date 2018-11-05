البلدي سوق الجمعة يطرح مناقصة لشراء سيارات ضاغطة لنقل القمامة

في إطار الرفع من مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين داخل النطاق الجغرافي للبلدية سوق الجمعة طرح المجلس البلدي اليوم الاثنين مناقصة عامة لشراء سيارات ضاغطة لنقل القمامة.

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