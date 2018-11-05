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البلدي سوق الجمعة يطرح مناقصة لشراء سيارات ضاغطة لنقل القمامة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

في إطار الرفع من مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين داخل النطاق الجغرافي للبلدية سوق الجمعة طرح المجلس البلدي اليوم الاثنين مناقصة عامة لشراء سيارات ضاغطة لنقل القمامة.

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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