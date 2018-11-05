توقيع مذكرة تعاون بين الكهرباء والطاقات المتجددة

تم صباح اليوم الاثنين الموافق توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين الشركة العامة للكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة فى مجال تبادل المعلومات والتنسيق المشترك لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة وذلك بمقر الشركة العامة للكهرباء.

ولاهمية الطاقات المتجددة بكونها المجال الواعد فى الاستثمار ويتوقع انطلاقها بشكل كبير ومتسارع اتفق الطرفان بموجب هذه المذكرة على وضع إطار عام للتعاون والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات بين الطرفين فى مجال العمل بمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

يشار الى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والتكاليف الباهظة لها كما تهدف أيضاً الى التقليل من المخاطر على البيئة لجلها بيئة نظيفة.

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