السراج يتابع الإفراج عن معتقلين أنهوا مددهم

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، خلال اجتماع عقده الاثنين، في طرابلس، ملف الترتيبات الأمنية، والإفراج عن المعتقلين الذين تجاوزوا فترة حبسهم القانونية.

ووفق المكتب الإعلامي للسراج، فقد انعقد الاجتماع بحضور وزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير العدل محمد عبدالحميد، ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، بالإضافة إلى المبعوث الأممي غسان سلامة.

وتناول الاجتماع آليات العمل والتنسيق في الترتيبات الأمنية، والإجراءات التي اتخذت للإفراج عن المعتقلين ممن تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية، ومعالجة الاكتظاظ بالسجون.

وقال مكتب السراج الإعلامي، إن المجتمعين بحثوا أيضا ما تم تنفيذه من تعليمات رئيس المجلس الرئاسي بتوفير الحماية للمؤسسات القضائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية