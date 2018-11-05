الأمن العام والتمركزات الأمنية : لم نُكلف بتأمين مصارف غرب طرابلس

ليبيا – أكد جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لداخلية الوفاق في بيان له اليوم الاثنين على أنه لم يصدر له أي تكليف بتامين المصارف الواقعة داخل نطاق تأمينه.

جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية أكد في بيانه الذي تلقته المرصد من مكتبه الاعلامي بأنه أصدر تعليمات إلى كافة منتسبيه بعدم تأمين أي مصرف ، مرجعاً ذلك إلى أن مهمة تأمين وحماية المصارف هي اختصاص أصيل لمصلحة أمن المرافق والمنشآت.

يشار إلى أن المواطنين يشتكون من سوء تعامل الوحدات التى تؤمن المصارف في مناطق غرب طرابلس حيث يتعرض بعضهم للسب والشتم خلال تنظيم طوابير المواطنين.

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