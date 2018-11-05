شنبور يدلي بشهادته عن ” الإيطاليين ” خلال حقبة رئاسته لأمن السواحل .. علامات إستفهام !

ليبيا – تحت عنوان { السيادة الوطنية إلى أين ؟ } كتب العميد طارق شنبور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل السابق شهادته عن بعض الوقائع التي عاصرها إبان توليه منصبه بما فى ذلك كواليس إجتماع حضره فى روما بتلك الفترة وتجربته مع السفير الإيطالي ” جوزيبي بيروني ” التي بدت متوترة من خلال تلك الشهادة بسبب تصرفات السفير المثيرة وغيره من المسؤولين لعلامات الإستفهام .

وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك ، روى شنبور فى سلسلة منشورات تابعتها صحيفة المرصد تفاصيل ما قال كشهادة عن ما كان يحدث فى تلك الفترة بما في ذلك حول إجتماع عُقد بداخل صالة الإجتماعات الرسمية بمقر وزارة الداخلية الإيطالية في روما وهو عبارة عن لقاء للجنة الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب مشيراً فى منشور آخر لإنخراط المخابرات الإيطالية فى جمع معلومات حول شخصيات ليبية متعددة .

وقال : ” أثناء النقاش تحدث أحد المسؤولين الأمنيين البارزين الإيطاليين وقال سوف نقوم بعمليات نوعية داخل الأراضي الليبية للضبط و القبض على بعض المطلوبين للعدالة لدولة إيطاليا ! ” .

ولإستفزاز العبارة أكد شنبور بأنه رد وواصل قائلاً : هنا وقفت له أنا شخصياً وأمام الحضور من الوفد الليبي والأوروبي وقلت له

هل مسموح لنا بإجراء عمليات الضبط والقبض داخل الأراضي الإيطالية ؟ إذا كان مسموح لنا بذلك فيمكنك فعل ذلك داخل الأراضي الليبية .

وأضاف شنبور بأنه خاطب المسؤول الإيطالي بالقول : ” عليك أن تفهم بأن هذا السلوك والعمل يمس بسيادة الدولة الليبية وأننا نحن من يقوم بعمليات الضبط والقبض على المطلوبين للعدالة فوق أرضنا فقط دون غيرنا ” .

وأكد شنبور بأن المسؤول الإيطالي لم يعلق بكلمة واحدة

وإكتفى بالصمت مشيراً إلى أن بقية أعضاء اللجنة الليبية كانوا شهوداً على هذه الواقعة وبإمكانهم تذكرها وروايتها .

شنبور وتوجيهات السفير

ومن سلسلة ذكرياته عن فترة عمله ، لم يكن السفير الإيطالي المثير للجدل ” جوزيبي بيروني ” بمنأى عن الذاكرة حيث كتب شنبور سلسلة منشورات عن تجربته معه فترة عمله .

وتبين المنشورات التي إختار لها عنوان { من توجيهات السفير 1 , 2, 3 } الطريقة التي كان بيروني يعمل بها ويتعامل بها المسؤولين وملفات العمل فى طرابلس ، وفى مايلي سلسلة كتابات شنبور عن معايشته لتلك الفترة :

من توجيهات السفير 1

ذات يوم إتصل بنا سفير دولة إيطاليا بطرابلس جيوزيبي بيروني وطلب حضورنا بمقر السفارة الإيطالية طرابلس وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالإدارة العامة لأمن السواحل .

على الفور و بدبلوماسية قمنا برفض طلب الحضور و ابلغته بأنني في دولة قوانينها تمنعني من الحضور و أنني بحاجة لموافقة وزارة الخارجية و جهاز المخابرات الليبية بالدخول للسفارة .

قال لنا السفير : ” هناك العديد من المسؤولين الليبيين جاءت و حضرت إلينا بالسفارة وأن الأمر عادي جداً ” فقلنا له : ” أن الأمر غير عادي بالنسبة لنا وأنه مخالف للقانون و يمسس بسيادة الدولة .

وقلنا له يمكنك المجيء إلينا بمقر الإدارة العامة لأمن السواحل إن رغبت في ذلك . قال لنا إنه بحاجة لموافقة وزارة الخارجية ، قلنا له عليك بإجراء اللازم والحصول على الموافقة والتفضل بالحضور بزيارتنا بمقر الإدارة .

على إثر ذلك وبعد الانتهاء من المكالمة قمنا بإبلاغ جهاز المخابرات و وزارة الخارجية بفحوى المكالمة كإجراء وواجب أمني متعارف عليه .

في يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2018 وبعد أيام من المكالمات الهاتفية تلقينا إتصال من قبل السفارة وتم إبلاغنا بقرار حضور السفير وزيارة مقر الإدارة العامة لأمن السواحل حي الأندلس .

وفعلاً في ذلك اليوم حضر السفير و معه فريق عمله و حراسته .

معنا في الحضور أحد ضباط الإدارة وقمنا بتسجيل محضر الاجتماع في حينه ، كما صادف وجود إعلامية متميزة معنا أثناء المكالمات الهاتفية التي دارت بيننا .

من توجيهات السفير 2

ذات يوم تلقينا اتصال هاتفي من قبل سفير دولة إيطاليا السيد جيوزيبي بيروني قال لنا : ” أين الزوارق ؟ ، لماذا قمتم بنقلها إلى ميناء الخمس البحري ؟ يجب أن تعيدها إلى ميناء طرابلس البحري فوراً .

لقد كنت على تواصل مع رئيس الحكومة و وزير الداخلية في روما وهم مستاؤون من تصرفاتك بنقل الزوارق من ميناء طرابلس إلى ميناء الخمس دون علمنا و موافقتنا .

قلت له إن مكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل هو صاحب القرار وهو من قرر نقل الزوارق لأسباب فنية وهي عدم ملائمة الرصيف للتمركز وعدم جاهزية الميناء لتقديم الخدمات اللوجستية المطلوبة للتشغيل .

ثم أنني لا أعمل تبع لوزارة الداخلية الإيطالية ، إنني أعمل تبع وزارة الداخلية الليبية ، من هنا استغاض السيد السفير وطلب مقابلته بالسفارة وهو ما رفضته و نشرته بالمنشور السابق رقم 1 .

من توجيهات السفير 3

ذات يوم تلقينا اتصال هاتفي من وزير الداخلية المفوض المعفي حالياً { عبدالسلام عاشور } قال لنا طارق هاتفك مقفل ، السفير الإيطالي يبحث عنك للتوقيع على محضر إستلام الزورق 106 .

قلنا له ، هاتفي غير مقفل وهذا الكلام غير صحيح ، قال لنا إنه معي في المكتب وطلب منا التوقيع والاستلام ، قلنا له

هل تقصد بأنك انت من سيوقع على الإستلام ؟ قال لنا نعم هو طلب ذلك وقلت له هذا شأن يخص طارق !.

قلنا له هذا الطلب خاطئ الإدارة العامة لأمن السواحل هي من يوقع على إستلام الزوارق من خلال مكتب العمليات البحرية المخول بالتفتيش والمعاينة الفنية للاستلام .

قال لنا ، ماذا سأقول له ؟ قلنا له قل له بأن يرسل مندوب وزارة الداخلية الإيطالية بالسفارة إلينا للتوقيع معه على محضر التسليم والاستلام وهذا الإجراء قمنا به في السابق عند استلامنا للزورق 109 و 111 .

كما أنه يجب على السفير أن يفهم بأننا لم نستلم الزوارق من وزير الداخلية الإيطالي فلماذا هو يطلب منك التوقيع على الاستلام ؟ هل يمكن ويسمح للسفير الليبي في إيطاليا بأن يقابل وزير الداخلية الإيطالي في أي وقت وكما يريد ؟

وهل السفير الليبي في إيطاليا له علاقة بتسليم واستلام الزوارق ؟ وقلنا له لقد تجاوز السفير كل الحدود والأعراف الديبلوماسية ، قال لنا تمام سوف أبلغه بذلك

فى اليوم الذي يليه حضر مندوب وزارة الداخلية الإيطالية بالسفارة وقمنا بالتوقيع على محضر إستلام الزورق 106 وكان ذلك بحضور مكتب العمليات البحرية و تزامن ذلك مع زيارة رسمية لنا من قبل نائبة بمجلس الدولة .

عن باليرمو !

كتب العميد طارق شنبور : ” مؤتمر باليرمو إيطاليا ، تعكف المخابرات الإيطالية منذ فترة على جمع المعلومات عن بعض الشخصيات الليبية المستهدفة لحضور هذا المؤتمر ، إلا أن أغلب المعلومات تكاد تكون شحيحة و مغلوطة وتشوبها الشوائب بسبب :

1. ان الشخصيات المستهدفة لا تملك الخبرة الكافية السياسية و الأمنية لإدارة الأزمة في البلاد .

2. الشخصيات المستهدفة لا تملك أفكار و لا يمكن لها أن تضع أساليب معالجة أو حلول للأزمة .

3. الشخصيات المستهدفة يغلب عليها الطابع النفعي الشخصي و لا يمكن لها أن تقدم المصلحة الوطنية عن اطماعها و مصالحها الضيقة .

4. الشخصيات المستهدفة ستعمل على تقديم طلب المساعدة لتمكين احزابها و جماعاتها و أجنحتها السياسية و العسكرية من الحصول على أكبر قدر من النفوذ المناطقي و التسليح إن أمكن ذلك .

5. الشخصيات المستهدفة تعمل بروح الجماعة الراديكالية ولا تعمل بروح المصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية .

6. الشخصيات المستهدفة تنقصها الخبرة لفهم العقلية الإيطالية و ما تفكر فيه مخابراتها و دوائر صنع القرار

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7. الشخصيات المستهدفة في الغالب بالنسبة للعقلية الإيطالية ووفق التقييم المسبق لها هي شخصية كرتونية ليس إلا .

8. الشخصيات المستهدفة لم و لن يكون لها أي دور أو تأثير على الرسم الجيوسياسي المعد سلفا منذ عشرات السنين لدولة ليبيا بالخصوص لما لها من قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة .

9. الشخصيات المستهدفة لم يكن لديها دراية بالمخطط الأوروبي إيطالي لإعادة توزيع النسب فيما يتعلق بشعوب المنطقة و مواردها الطبيعية .

إيطاليا تقوم بالتجهيز لإعادة آلاف المهاجرين غير الشرعيين لبلدانهم تحت مسمى العودة الطوعية و بأموال صندوق الدعم الأوروبي المخصص لدعم ليبيا وفق المعاهدة المصدق عليها سنة 2008 بين ليبيا و إيطاليا .

دولتي روسيا ومصر تفهمتا الأمر وقالتا كلمتهما من المؤتمر وعليكم مراجعة بياناتهما السياسية والدبلوماسية بشأن حضورهما وتمثيلهما للمؤتمر .

تونس الفقيرة و المتواضعة قالت كلمتها لرئيس حكومة إيطاليا يوم أمس بشأن رفضها لإعادة توطين اللاجئين يعني بالليبي

ضحكوا عليكم يا شخصيات ، بأموال ليبيا يفتلوا الحبل ” .

المرصد – متابعات

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