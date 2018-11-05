الشركة العامة للتبغ ترفض مطالبة معيتيق بتسليم مقرها لجهاز المخابرات العامة

طرابلس-العنوان

رفض موظفو الشركة العامة للتبغ في طرابلس القرار الصادر من النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق والقاضي بتسليم مقر الشركة لجهاز المخابرات العامة التابع لحكومة الوفاق.

وفي اجتماع طارئ عقده موظفو الشركة أمس الأحد عبّروا فيه عن رفضهم القاطع لرسالة معيتيق والتي أمر فيها بتسليم مقر شركة التبغ لجهاز المخابرات العامة.

وفي تصريحات صحفية قال عماد القاجيجي أحد العاملين بالشركة وعضو بالنقابة العامة للتبغ “إن مجلس إدارة الشركة استلم الأسبوع الماضي رسالة موقعة من النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” بخصوص تسليم مقر الشركة لجهاز المخابرات العامة، وجاءت مجموعة من الضباط يوم الخميس لاستلام مقر الشركة لكن مدير مجلس إدارة الشركة رفض ذلك.”

وأضاف القاجيجي “إن مجلس الإدارة وموظفي الشركة عقدوا اجتماعا طارئا بحضور ممثلين عن الاتحاد الوطني لعمال ليبيا والذي تتبع له نقابة الشركة، واتفق الحضور على رفض تسليم المقر والوقوف يدًا واحدة ضد إي جهة تريد الاستيلاء على مقر الشركة ‏مهما كانت الحجج والأسباب ومراسلة الجهة المالكة للشركة وهي صندوق الإنماء للاتخاذ ‏الإجراء المناسب وتشكيل لجنة من الاتحاد الوطني للتحقق من الموضوع ‏والتواصل مع المجلس الرئاسي بالخصوص.”

وقال القاجيجي “رغم توقف العمل بالشركة منذ أكثر من ثلاث سنوات نتيجة عدم الحصول على السجل التجاري بسبب مماطلة المسؤولين ووضع العراقيل، إلا أن العاملين بالشركة جاهزين لمباشرة العمل بمجرد الحصول على السجل التجاري وتوفير المواد الخام، وتم الاتفاق على عودة جميع العاملين إلى إعمالهم وفق جدول ملزم يوضع ‏لذلك.”

يشار إلى الشركة العامة للتبغ تتبع صندوق الإنماء ويتجاوز عدد الموظفين بها 800 موظف، وتصل قيمة أصول الشركة من 50 إلى 60 مليون دينار.

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