السويح : إتفاق مجلسي النواب والدولة على تغيير الرئاسي لن يمر بسهولة

ليبي – أعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري علي السويح بأن عملية تضمين الإتفاق السياسي وما تم الإتفاق عليه مؤخراً بين المجلسين لن يمر بسهولة من خلال مجلس النواب ، لأن زمام الأمور ليست عند النواب بل في يد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح .

السويح أكد في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أمس الاحد وتابعتها المرصد بأنهم في مجلس الدولة لديهم مخاوف كبيرة جداً من عدم تمكن النواب الراغبين في التغيير من إنجاز الأمر بسهولة ، لأنه يحتاج لـ 120 صوت ، وهذا ليس بلأمر السهل.

وتابع السويح بأنه في مجلس الدولة في إنتظار الخطوة المفصلية على حد تعبيره وهي تضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري ، مشترطاً الانتهاء منه حتى تتم مناقشة أي موضوع آخر لأن إتمام هذا الشرط ستسبق أي عملية لأختيار الشخصيات للمجلس القادم.

وأشار الى أن أحد مخاوف مجلس الدولة إصرار بعض الأسماء في مجلس النواب على أن يكونوا ضمن الأسماء المقترحة للرئاسي القادم ، معتبراً ذلك لا يعطي إنطباع جيد لدى الرأي العام.

وأضاف بأنه لم يتم الأتفاق على الآلية التي تم تغييرها ، لأن المتفق عليه كان ، تكوين مجمع انتخابي مشترك من الطرفين عن كل منطقة ويتم الإختيار بـ 40% من كل مجمع انتخابي ليتم الأتفاق على شخصية، ليعود ويضيف بأنهم مستعدين لمناقشة التعديل والأستمرار في آلية الإختيار في حال تم تضمين الأتفاق السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية