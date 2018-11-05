بلدية سرت تبحث ملفات 24 ألف مواطن سرقت ممتلكاتهم عام 2011

ليبيا – بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني أمس الأحد مع رئيس اللجنة الفرعية للمنقولات المفقودة خلال عام 2011 بسرت علي الأسود الملف المتعلق بضياع منقولات المواطنين أبان حرب سرت والخاصة بالانشطة الاقتصادية والزراعية والحيوانية والاتات والمركبات.

البلدية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن اللجنة الفرعية للمنقوللات المفقودة قامت بإعادة تنظيم عملها المتعلق بفرز ملفات المواطنيين التى تم استلامها خلال العام 2013 والبالغ عددها اكثر من 27 الف ملف تقدم بها المواطنيين بشأن ضياع منقولاتهم ابان ما وصفتها بـ”حرب التحرير” في سرت عام 2011 .

وبدوره ،أوضح رئيس اللجنة الاسود ان اللجنة ليس من اختصاصها صرف التعويضات المالية للمنقولات وانما اختصاصها فقط تجميع واحالة الملفات الى اللجنة الرئيسية للاشراف على التعويضات عن المنقولات خلال “حرب التحرير” 2011 .

وأشار الأسود الى أن اللجنة تعمل حاليا بتجهيز المنظومة الخاصة باسماء المواطنيين الدين تقدمو بملفاتهم للجنة والتى تم فرزها واعتمادها حتى الان 21 الف ملف مستوفية للشروط والاجراءات.

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