داخلية الوفاق تدعو المواطنين للإبلاغ عن مخالفات أعضاء الشرطة المكلفين بحراسة المصارف

ليبيا – أهابت مصلحة أمن المرافق والمنشآت التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم الإثنين المواطنين والجهات العامة والخاصة بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات،قد يرتكبها أعضاء الشرطة المكلفين بحراسة المصارف.

الوزارة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنها ستقوم بالبت في أي تجاوزات أو مخالفات قد يرتكبها أعضاء الشرطة ومعالجتها من قبل رئاسة المصلحة، مشيرةً إلى أنها ستتلقى الشكاوى عن طريق الهاتف الأرضي لللغرفة الأمنية بالمصلحة 4896993.

يشار إلى أن المواطنين يشتكون من سوء تعامل الوحدات التى تؤمن المصارف في مختلف مناطق طرابلس حيث يتعرض بعضهم للسب والشتم خلال تنظيم طوابير المواطنين.

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