المشري يدعو إلى تقارب ليبي تركي ورفع التأشيرات

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الاثنين، إلى رفع تأشيرة الدخول بين ليبيا وتركيا.

جاء ذلك خلال لقاء في طرابلس، جمع المشري بوفد تركي يضم على رأسه وزير الدفاع الوطني التركي “خلوصي أكار”، ورئيس أركان القوات المسلحة التركية “يشار حولر”.

وقال المكتب الإعلامي لـ”الأعلى للدولة”، في بيان، إن المشري دعا أيضا إلى عودة الخطوط الجوية التركية للعمل في ليبيا، واستئناف الشركات التركية لأعمالها المتوقفة في البلاد، وتطوير العلاقات والتعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

من جهته، أكد الوفد التركي أن الحل فقط عند الليبيين، وأن بلادهم قادرة على المساعدة لحل بعض المشاكل السياسية والاقتصادية والعسكرية.

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