إفشال محاولة اختطاف رئيس جهاز المخابرات في حكومة الوفاق

طرابلس-العنوان

حاولت مجموعة مسلحة اليوم الاثنين اختطاف رئيس جهاز المخابرات العامة التابع لحكومة الوفاق عبدالله مسعود قرب مقر الشركة العامة للتبغ في طرابلس.

وأكدت مصادر مطلعة بأن مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة ثوار طرابلس تدخلت وأفشلت محاولة الاختطاف ونقلت رئيس الجهاز إلى فندق المهاري بالعاصمة.

ورفض موظفو الشركة العامة للتبغ في وقت سابق القرار الصادر من النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق والقاضي بتسليم مقر الشركة لجهاز المخابرات العامة التابع لحكومة الوفاق.

وفي اجتماع طارئ عقده موظفو الشركة أمس الأحد عبّروا فيه عن رفضهم القاطع لرسالة معيتيق والتي أمر فيها بتسليم مقر شركة التبغ لجهاز المخابرات العامة.

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