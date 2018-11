في محاولة لإرضاء أردوغان.. «المشري» يبحث رفع تأشيرة الدخول بين ليبيا وتركيا

المتوسط:

طالب رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، بضرورة رفع تأشيرة الدخول بين تركيا وليبيا وعودة الخطوط الجوية التركية للعمل في ليبيا واستئناف الشركات التركية لأعمالها المتوقفة في البلاد.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع المشري اليوم الإثنين مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان التركي يشار حولر، إذ ناقش الجانبان آليات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

