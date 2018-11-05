ماذا قال ونيس القذافي عن مؤتمر باليرمو ؟

تساءل محسن ونيس القذافي مستشار المجلس الأعلى لشيوخ ليبيا ورئيس لجنة التواصل الخارجي, في حديث ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2018, عن رهانات وشروط نجاح مؤتمر باليرمو, المنتظر أن ينتظم يومي 12 و13 من الشهر الجاري, في الدفع نحو لمّ شمل الليبيين وإيجاد حلول للأزمة التي تشهدها بلادهم.

وعقّب محسن ونيس القذافي بقوله: “هل سيضع مؤتمر باليرمو القطار على سكته؟, وهل سيجمع الفرقاء لكلمة سواء؟ وهل سنشهد تحسنا وتوحدا لمؤسسات الدولة, وإعادة المسارات العسكرية والأمنية والإقتصادية؟ أو سيكون كباقي المؤتمرات التقليدية, وينتهي ببيان هزيل وغير مقنع، ومعبّر عن طرف دون طرف آخر”.

وتابع: “في ظل المنافسات الأوروبية، هل سيكون هذا المؤتمر موجّها لتحديات أوروبية؟, وبالتحديد تحديات إيطالية فرنسية للهيمنة وبسط النفوذ تجاه ليبيا وما ورائها ؟، أم هي نقلة أخرى تحاول السياسات الخارجية الإيطالية من خلالها توجيه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أحقية تسلّم الملف الليبي (التفويض) وكسب التأييد وسحب البساط من تحت أقدام الفرنسيين؟, وهل سيكون الفاعل الفرنسي ناصحاً ومؤيداً, وفي كل حالته؟، ما هي الضمانات الإيطالية لباريس لتأكيد وتفعيل مصالحها ودعم توجّهها, وبالأخص في الجنوب الليبي وحربها ضد مالي؟.

وفي هذا الإطار, أشار محسن ونيس القذافي إلى أن التنازع بين الشرعيات أصبح المهيمن بصفة قوية على كافة الصراعات السياسية والإقتصادية بداخل وخارج ليبيا وبين دول أعضاء بالأمم المتحدة, ولم يستقرّ بعد أو يتقدم أو يطرح بدائل أنسب ومعالجات أعمق.

وأضاف أن السلطات الإيطالية وسياستها الخارجية تجاه ليبيا كانت ولا زالت تعمل وفق منظومتها الخاصة بدعم أطراف محددة دعما يمكن وصفه بأنه تعدّى الدعم الطبيعي واللوجستي، بل أصبح دعماً وتدخلاً ومشاركة, كما علّقت روما آمالاً ودعمت من خلالها جماعات سياسية وعسكرية لبسط النفوذ والإرادة علي مكامن ومصادر القرار.

وأوضح أن الإستقرار المتوسطي والهجرة غير قانونية وشركات الطاقة, وبالأخص النفط والغاز, كلها تشكّل مصير واتجاهات مستقبل العلاقات الأورومتوسطية, كما تعزّز مواقف التفاوض المستقبلي للشريك الأوروبي مع ليبيا.

وفي سياق متصل, قال محسن ونيس القذافي إنه لا شكّ بأن الملف الليبي والصراع السياسي القائم يقود في بواطن ممارساته إلى الهيمنة على السلطة أو البحث عن أنسب وأنجع السبل للمحافظة عليها من خلال الإنخراط في سلسلة من التوافقات السياسية والإقتصادية والعسكرية والأمنية، وهو ما قد تكون قد توصّلت إليه الإستراتيجية الإيطالية المستحدثة، وبالأخص بعدما استنفذت الكثير من الوقت والجهد والدعم السلبي، معتبرة (اذا ما افترضنا حسن النوايا) أن الحل الأقرب الحالي في تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول لتوحيد المؤسسات وإيقاف الحرب الدائرة والانفصال المرتقب، ومكافحة الإرهاب وحماية الأراضي الأوربية من الهجرات المتدفّقة تجاه شمال أوروبا, وفق كلامه

الصراع الليبي: من قمة باريس الي قمة باليرمو.. لقاء الفرقاء مجدّدا

وأكد محدّثنا أن الملف الليبي شهد صراعا دوليا منذ الإطاحة بالنظام السابق, حيث فشل تحقيق المستهدف تحت مظلّة الحماية الدولية.

وتابع بقوله: ” غير أننا مؤخرا نشهد موقفا تتبنّاه الولايات المتحدة الأمريكية “تفويض صلاحيات الدول”..هو منهج مغاير لمفهوم الوصاية، وهو ما نتوقّعه ضمن مرتكزات المؤتمر القادم، كما يدفعنا للتأكيد علي عمق الخلافات الأوربية وتفتت قرارها، وبالأخص بعد خروج المملكة المتحدة “بريكست”، وما نشهده حاليا من خلال الصراع الفرنسي الإيطالي تجاه القضية الليبية”.

وأعقب: “نجد التطوّر (التأخّر واقعاً) الليبي فـي سنوات تلت أحداث “فبراير” ، ليس ما يطمح إليه الليبيون ولم يعد متاحا، وهو ما تعكسه الحالة الليبية على الواقع الداخلي، وانعكاسات أخري سلبية علي دول الطوق والجوار وحوض المتوسط.. كما تبيّن كل القراءات أن الحالة الليبية تنحدر نحو مزيد من الإرباك، وهو ما يهدّد الوحدة الوطنية، كما أنه يمثّل مصدر قلق لمحيطها الإقليمي وشمال المتوسط”.

ولفت محسن ونيس القذافي إلى أنه, وفي ظل كل ذلك, فإن إستباق رئيس الوزراء الإيطالي بزيارته الولايات المتحدة في 30 يوليو 2018، لمنحه حقوق ” التفويض” سيؤثّر سلبا على دفع الملف القانوني الليبي لجمهورية فرنسا، كما سيعمل علي خلط أوراق المصالح المختلفة بين الطرفين، فنجد التحمّس الإيطالي، مقابل التأنّي الفرنسي، كما نجد التحيّز الإيطالي في دعم السلطة التابعة للأمم المتحدة أقرب من تفاهماته مع مجلس النواب الليبي الشرعي، في غياب توجه واضح لجمهورية فرنسا تجاه الحل الأمثل للقضايا العالقة، ممّا سينعكس علي الأداء الليبي بالقمة القادمة”.

ثلاث محاور أساسية تواجه أعمال قمة “باليرمو”

واعتبر محدّثنا أن هذه المحاور الثلاثة تتمثّل في اجتهاد القمة الإيطالية لمحاولة إرساء الإستقرار السياسي الأمني الليبي في خطوة يقظة ومميّزة لتولّي المهام والتفويض المزعوم, كما ستحاول انتزاع وإفشال كافة المخططات والبرامج التي تمّ إرساؤها بقمة باريس.

أمّا عن المحور الثاني, فاعتبر محسن ونيس القذافي أن مجريات الأحداث تفرض على الأطراف الليبية المتنازعة، وضع خطط بديلة ورسم استراتيجية توافقية، في ظل مجتمع دولي مترقّب, وذلك لعرقلة توغّل أممي قادم، أو تفويض مزعوم، أو صراع أوروبي محموم، قد ينتهي أحيانا بإعادة التدخّل العسكري ومنح الفرصة الناعمة للتدخّل الخشن.

وبخصوص المحور الثالث, قال محدّثنا إن الموقف الفرنسي سيكون معارضا في أفضل حالته لما سيحدث في القمة القادمة الإيطالية، وستعرقل السياسة الفرنسية كل الترتيبات الإيجابية والتنسيقية في حالة الخروج بنتائج إيجابية أو اقتناع الولايات المتحدة الأمريكية بدفع العجلة الإيطالية لتولّي الملف الليبي, وتظلّ ليبيا مرتهنة بظروف خارجية وداخلية وفي انتظار “باليرمو” لإيجاد الطريق.

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