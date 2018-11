«الأمم المتحدة» تُطالب بمعاقبة المُعتدين على المنشآت الصحية

المتوسط:

أدانت الأمم المتحدة، الهجوم الذي شنتهُ الميليشيات المسلحة على مستشفى الجلاء للنساء والولادة في طرابلس، حيثُ أطلق المهاجمون النار على أحد الأطباء وهددوا سلامة وأمن الطاقم الطبي في المستشفى، ما أدى إلى توقف جميع الخدمات الطبية غير الطارئة لمدة ثلاثة أيام.

وأضافت الأمم المتحدة، أنه يَجب أن تتوقف على الفور أعمال العنف المُستمرة ضد المرافق الطبية بما في ذلك قصف المستشفيات وتفجيرها والاعتداء على العاملين في المجال الطبي وترهيبهم ونهب الأدوية والمعدات وسيارات الإسعاف والاشتباكات داخل المستشفيات.

وتابعت الأمم المتحدة، أنَّ كل هذه الأعمال تتم على أيدي أفراد المجموعات المسلحة وتمضي دون عقاب، حيثُ أنَّ النظام الصحي في ليبيا يُعاني في الأساس من نقص في الموارد.

وتُعرب الأمم المتحدة عن تضامنها مع العاملين في مستشفى الجلاء والعاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء ليبيا، وتُحذر الأمم المتحدة منفذي هذا الهجوم، أن الاعتداءات على المرافق الطبية ومقدمي الرعاية الصحية محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، ويَجب تقديم المسئولين عن هذه الاعتداءات إلى العدالة لارتكابهم جرائم يُمكن أنْ ترقى إلى مستوى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

