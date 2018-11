نقابة «موظفي الجامعات» بـ سرت تُصدر بيانًا بشأن الوقفة الاحتجاجية

المتوسط:

أصدرت النقابة العامة لموظفي الجامعات الليبية والمعاهد العليا بجامعة سرت، بيانًا، تؤكد فيه على دخول جميع الجامعات الليبية في وقفة احتجاجية.

أكّدت النقابة على انزعاجها من الطريقة غير الجادة التي تعاطت فيها لجنة التعليم بمجلس النواب، مع مطالب الموظفين، لا سيما فيما يتعلق باعتماد جدول المرتبات الخاصة بهم.

وذكرت النقابة عبر البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أنّه وفي حال عدم الاستجابة لمطالب الموظفين فإن جميع الجامعات الليبية ستعلن عن دخولها في إضرابٍ عام وشامل اعتباراً من يوم الثلاثاء 13/11/2018.

