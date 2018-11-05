السراج يقرر تأسيس هيكلية آلية التنسيق المشترك مع المجتمع الدولي

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الإثنين، قرارا بشأن تأسيس هيكلية آلية التنسيق المشترك مع المجتمع الدولي.

وتتكون هذه الهيكلية من اللجنة العليا للسياسات التي تضم رئيس المجلس الرئاسي بمشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ووزراء التخطيط والخارجية والحكم المحلي والمالية وسفراء الدول الداعمة ورؤساء بعثات المنظمات الدولية المعنية ببرامج الدعم.

إضافة إلى لجنة التنسيق الفنية المشتركة وتتكون من مجموعة من الأعضاء الفنيين عن كل من الحكومة الليبية والأمم المتحدة وعدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية، وتتولى هذه اللجنة التنسيق بين كافة المستويات الآلية لضمان الموائمة بين الأولويات وموارد التعاون.

ووفقا للقرار، فستضم الهيكلية أيضا فرق العمل القطاعية وينبثق منها آلية التنسيق لعدد خمسة فرق عمل أساسية تشمل مجالات الخدمات الأساسية وهي: (الحوكمة، والإنعاش الاقتصادي، والعدل، وحقوق الإنسان، والهجرة)، بحسب ما نشرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وتضم الفرق ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الليبية من جهة الدول المانحة والمنظمات الدولية المتخصصة في تقديم الدعم في المجالات المستهدفة من جهة أخرى ويشترك الجانب الليبي والدولي في رئاسة الفريق وإدارة أعماله ومتابعة التوصيات.

وتتولى لجنة التنسيق الفنية المشتركة، تقديم المشورة الفنية بشأن تنسيق الدعم الدولة والتعاون الفني للجنة السياسات العليا والعمل على توفير التوجيهات ذات الصلة، والعمل كآلية رئيسية لتعزيز مستوى تنسيق المساعدات الدولية بما في ذلك رصد وتبادل البيانات والوثائق ذات الصلة.

بالإضافة إلى تنسيق عمليات تحديد الاحتياجات الوطنية والخطط القطاعية الخاصة بالتعاون الفني بناء على أولويات حكومة الوفاق، والعمل على تحسين مؤامة المشاريع للأولويات الوطنية في مختلف القطاعات، وكذلك متابعة ومراقبة برامج التعاون في قطاعات ومجالات الحكومة الرشيدة والخدمات الأساسية والانعاش الاقتصادي والهجرة والعدل وحقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع مكاتب التعاون الوزارية المعنية.

وستتكفل فرق العمل بموجب المادة الأولى من القرار، بالعمل مع ممثلي المجتمع الدولي في تنسيق المساعدات بما يتماشى مع أولويات حكومة الوفاق وتحديد أولويات التعاون في مجال عمل الفريق بالتنسيق مع اللجنة الفنية المشتركة ووزارة التخطيط، وفق ما ذكرت إدارة التواصل والإعلام.

وأشار القرار، إلى تشكيل لجنة وطنية لتنسيق التعاون الفني الدولي برئاسة مدير مكتب التعاون الفني بوزارة التخطيط، وعضوية مدير إدارة التعاون بوزارة الخارجية ومدير مكتب التعاون الفني بوزارة الحكم المحلي.

كما تتولى اللجنة الوطنية التنسيق التعاون الفني الدولي لتمثيل ليبيا كجهة مناظرة للمجتمع الدولي بقياداتها المشاورات الدولية اللازمة مع المجتمع الدولي، من خلال المشاركة في أعمال لجنة التنسيق الفنية المشتركة، بالإضافة إلى وضع سياسة وطنية لإدارة الدعم ومراجعة استراتيجيات وبرامج الحكومة في ميدان التعاون واقتراح السبل والوسائل التي تضمن وجود برنامج وطني موحد.

ويشارك الجانب الليبي ضمن فرق العمل المشتركة مع المجتمع الدولي ممثلا عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي وعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية، بحسب نص قرار الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن تأسيس هيكلية آلية التنسيق المشترك مع المجتمع الدولي.

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