أعضاء من برلمان ليبيا: مجلسا النواب والدولة وحدهما المخولان بتكليف رئاسة جديدة للبلاد

أكد 98 عضوا من مجلس النواب، على أن مجلسي النواب والدولة وحدهما المخولان بإعادة تكليف رئاسة جديدة للبلاد وفق الآليات المنصوص عليها بالاتفاق السياسي الليبي.

وجاء هذا في بيان صدر عن أعضاء البرلمان الليبي قبل أيام من مؤتمر باليرمو حول ليبيا الذي ستنظمه إيطاليا في يومي 12 و13 من نوفمبر الجاري، بمشاركة دولية ومحلية واسعة، بحسب ما أعلنت الحكومة الإيطالية في الأيام الماضية.

وأشار البيان، إلى أن مجلس النواب يتابع الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا بمدينة باليرمو الإيطالية، والمساعي الجارية لتقريب وجهات النظر وتوحيد الموقف المحلي والدولي حول خارطة واحدة لحل الأزمة وعودة الاستقرار إلى البلاد، مثمنا الجهود الإيطالية في هذا الصدد وجهود مختلف الأطراف الدولية المشارِكة بهذا المؤتمر.

وشدد الأعضاء في بيانهم اليوم الإثنين، على أن أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة خارج هذا الإطار لن تكون مقبولة، مطالبين المجتمع الدولي والمجتمعين في باليرمو الإيطالية دعم جهود هذين الجسمين وليس تجاوزهما أو دعم أطراف أخرى تعمل على تجاوز الشرعية.

ونوه الأعضاء، إلى أن استقلال ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والسيادة التامة على ترابها كافة هي ثوابت وطنية لا يمكن التخلي عنها، ويجب ألا تكون محل نقاش أو حوار في أي مؤتمر أو لقاء، مؤكدين أن تدخل بعض الدول بشكل سافر في الشأن المحلي قد أضر كثيرًا بجهود التقارب والوصول إلى حل بين الليبيين، مطالبين بضرورة أن يصدر عن المؤتمر موقف واضح من هذه التدخلات.

وذكر الأعضاء، أن أكثر من 134 نائبًا بمجلس النواب وقعوا على بيانات لدعم إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتلاها بيان رسمي لمجلس الدولة يعلن الأمر ذاته، وقد تم أخيرًا الإعلان من رئيسي لجنتي الحوار الوصول إلى اتفاق بين مجلسي النواب والدولة حول إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وفق نص البيان.

وأوضح البيان، أنه قد بدأت فعليًّا مشاورات إعادة التشكيل وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها، ومن المتوقع قريبًا جدًّا الإعلان رسميًّا عن أسماء المجلس الرئاسي الجديد لتتم معه دسترة الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، من أهم أولوياتها توحيد المؤسسات وتوفير الظروف الملائمة لإجراء استفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية آمنة.

وقال الـ98 عضوا من مجلس النواب، إن هذا المسار هو الأقرب للحل، وهو المسار الوحيد الذي يتوافق مع الشرعية، وهو ما يجب أن يدعَم، على حد تعبيرهم، مجددين دعمهم لكل الجهود والمساعى لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وحث النواب، المجلس الرئاسي وكل الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد الالتزام بأي اتفاق يصل إليه مجلسي النواب والدولة في إطار الاتفاق السياسي، محذرين من أن أي محاولات لعرقلة التقارب بين المجلسين لتوحيد المؤسسات لن تكون مقبولة بأي حال من الأحوال، وطالبوا المجتمعين في باليرمو بالتأكيد على ذلك.

وجدد النواب، دعمهم الحوار الجاري بين الأطراف العسكرية والجهود القائمة لتوحيد المؤسسة العسكرية، وضرورة أن يتم تبني هذا المسار من قبل البعثة والعمل على تذليل الصعاب أمام نجاحه.

كما أكد النواب، أن الأموال الليبية المجمدة بالخارج وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص هي أموال تخص الشعب الليبي قاطبة، محمية بقوة القانون الدولي، ولا يحق لأي جهة كانت التصرف فيها، داعيين مجلس الأمن وحكومات الدول ذات العلاقة بالاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والاعتبارية في الالتزام بالمحافظة على تلك الأموال وحمايتها من التلاعب والنهب إلى حين رفع حالة التجميد عنها وإرجاعها للدولة الليبية.

وتطرق أعضاء مجلس النواب إلى ملف الهجرة غير الشرعية، مشيرين إلى أن قضية الهجرة غير الشرعية هي قضية دولية، وليبيا من أكثر الدول المتضررة منها وتسببت في انتشار الجريمة المنظمة والإرهاب ونهب مقدرات البلاد خارجها، ولذلك يجب دعمها في إيجاد الحلول الناجعة لها، وفق قولهم.

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