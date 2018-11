«الخدمات الصحية» ببنغازي تُناقش برامج الرعاية التي تُقدم لـ 43 مرفقًا

المتوسط:

عقد صباح اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر2018، بمقر إدارة الخدمات الصحية– بنغازي اجتماعاً موسعًا برئاسة مدير إدارة الخدمات الصحية ببنغازي ناصر الكاديكي، وبحضور المدير المساعد وسام الدرسي، ومديري المكاتب ورؤساء الأقسام والعاملين بالإدارة.

وترَّكز الاجتماع على مناقشة جملة من النقاط والملاحظات المتعلقة بسير العمل وكان أبرزها التأكيد على الدور المهم لإدارة الخدمات الصحية في مدينة بنغازي وخاصةً فيما يتعلق ببرامج الرعاية الصحية الأولية التي تقدم من خلال 43 مرفقا صحيا وبإشراف المكاتب كل حسب اختصاصه، والتأكيد على التنسيق والتعاون بين المكاتب والعمل بروح الفريق، وضرورة التزام الجميع بساعات الدوام الرسمي وفق اللوائح والقوانين.

