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فرصة أخيرة للمعلمين بشأن “التقييم المعرفي”

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، إن الوزارة ستمنح فرصة أخيرة للمعلمين والمعلمات الذين لم يتمكنوا من إجراء التقييم المعرفي.

وأوضح، عبدالجليل، خلال اجتماع عقده في مقر إدارة الملحقيات بجنزور، مع اللجنة المكلفة لإعداد برنامج تقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمين، أن الفرصة ستكون مطلع الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري.

وبين أن الفرصة تشمل المعلمين الذين لم يستهدفوا في التقييم الأول في تخصصات الاجتماعيات والتاريخ والجغرافيا، لمرحلة التعليم الأساسي، وأيضا التاريخ والجغرافيا وعلم النفس وعلم التفسير وعلم الاجتماع لمرحلة التعليم الثانوي.

وأكد الوزير ضرورة استكمال استمارة تقييم الأداء للمعلمين والمعلمات الذين استهدفوا في برنامج التقييم المعرفي وتحديد الاحتياج الفعلي للتدريب.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، إنه سيتم فتح منظومة لتسجيل المعلمين والمعلمات كل حسب مدرسته وتخصصه ابتدأ من اليوم الثلاثاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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