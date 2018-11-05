صور وفيديو | الكتيبة 78 مشاة قيادة عامة تدخل مدينة صبراتة للدفاع عنها من أي هجوم جديد

ليبيا – أعلنت ” الكتيبة 78 ” التابعة للمنطقة العسكرية الغربية بالقيادة العامة للجيش الليبي توجه طلائعها الي مدينة صبراتة للمساهمة فى حفظ الأمن بالمدينة وردع أي هجوم جديد قد تتعرض له خلال الأيام والساعات القادمة بعد إعلان غرفة عمليات المدينة لحالة الطوارئ وحظر التجول .

ووفقاً لتصريح صحفي تلقته المرصد من مكتبها الإعلامي مساء الإثنين ، قالت الكتيبة 78 مشاة التي يقودها الملازم توفيق امكيكة إن تحركها جاء لمشاركة غرفه عمليات الجيش بمدينة صبراتة للدفاع عن المدينة ومؤسسات الدولة فيها ممن وصفتها بـ ” مليشيات تهريب البشر والمتحالفين معهم “.

وإتهمت الكتيبة ” المليشيات ” التي هاجمت صبراتة يوم أمس بقيادة أحمد الدباشي المكنى ” العمّو ” بالإنخراط فى أنشطة تهريب البشر والوقود والتحالف مع الإرهابيين وجلب عناصر جهادية تابعة لشورى بنغازي إلى المنطقة وغيرها من التجاوزات ، وقد تحصلت المرصد على صور للحظة تحرك الكتيبة من الزنتان والوطية مروراً بطريق المحمية وصولاً إلى صبراتة .

وأضافت الكتيبة : ” يأتي هذا الدعم بعد أخذ الأوامر المنوطين بها في إطار المساهمة في إستتباب الأمن في مناطق الساحل الغربي وقاعدة الوطية الجوية وماجاورها غرباً الي الحدود الليبية التونسية ” . فيما بدء تحركها منذ ساعات الصباح الاولى وصولاً إلى ساعة متأخرة من ليل الإثنين حيث أنهت عملية دخولها وثبتت تمركزاتها فى المدينة .

يشار إلى أن جنوب مدينة صبراتة قد شهد معارك طاحنة أمس الأحد بين قوات ” العمّو ” يسانده الطاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري فى محاولة للسيطرة على المدينة التي تم طردهم منها قبل سنة قبل أن يتم التصدي لهم من قبل غرفة عمليات صبراتة والقوات المساندة والتابعة لها من عسكريين وأجهزة أمنية .

المرصد – خاص