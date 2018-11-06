بوشناف يوقع على مدونة سلوك كدستور يحكم بين عناصر الأمن والمجتمع .. تعرف عليها

ليبيا – أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة القرار رقم 505 لسنة 2018 بشأن إعتماد مدونة السلوك المهني لرجال الأمن والشرطة واعتبارها تؤسس لصياغة عقد جديد بينهم وبين المجتمع الليبي لبناء جسور الثقة بين المجتمع ورجال الأمن قوامه سيادة القانون والنزاهة والشفافية والتسامح وكسر الحواجز النفسية بينهم وتعزيز مبادئ حقوق الأنسان وذلك على حد تعبيرها.

وقد أكد وزير داخلية المؤقتة إبراهيم أبوشناف من خلال الإعلان الذي تحصلت المرصد على نسخة منه بأن ، ليبيا ستبقى بلد القانون والمؤسسات وبلداً للحريات والتعايش السمح بين الليبيين ، وبأنه على ثقة من أن الأيام المقبلة ستعكس الصورة الحقيقية لرجل الشرطة مضيفاً أن ما جاء في هذه المدونة من مبادئ ليست للتنظير ولكنها للتطبيق.

وأضاف الإعلان أن الوزارة تدرك تماماً أن غايتها هو تحقيق أمن الوطن والمواطن في إطار من سيادة القانون، فهي مهمة تعكس نسق قيمي نابع من المجتمع ولصالحه، ومن ثم فإن تطبيق القانون يجب أن يحمل في طياته قيم العدل والمساواة والنزاهة والإلتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان، وهذا يقتضي أن يكون رجل الشرطة ملتزماً بمهنية نزيهة عند تطبيق القانون.

وتابع : إنه “ونظراً لأهمية عمل رجال الأمن والشرطة والواجبات الملقاة على كاهلهم والاختصاصات المسندة إليهم، وخطورة الصلاحيات التي يمارسونها وأثرها المباشر على الفرد والمجتمع وليبيا، فقد كان حرياً بوزير الداخلية أن يعتمد هذه المدونة والتي لا تمثل فقط ترديداً لما جاء بالقوانين المنظمة لعمل رجال الشرطة بل تتضمن المبادئ والقيم والأعراف والتقاليد التي يجب أن تحكم سلوكهم فضلاً عن الصفات والقدرات التي يلزم أن يتحلون بها”.

وأوضحت الوزارة بأن الهدف الأساسي لهذه المدونة هو إحداث ثقة متبادلة بين رجال الشرطة والمجتمع على اعتبار أنه يمثل لحمة واحدة ونسيج وطني يضرب بجذوره في عمق التاريخ وقالت ” : هذه المدونة موجهة إلى رجال الشرطة ليلتزموا بها وتكون دستوراً لهم في سلوكهم ونبراساً يهتدى به، وإلى المواطنين الليبيين والأجانب المقيمين في ليبيا وزائريها؛ ليطلعوا عليها وتكون دليلاً مرشداً لهم في تعاملهم مع رجال الأمن ليتمسكوا بتطبيقها ويطالبوا بمحاسبة من يتجاوزها ” .

وفي ذات السياق عكفت داخلية المؤقتة على تفعيل مبادرات بوشناف الإصلاحية الساعية نحو إحداث الفارق في عقلية التعامل مع رجل الأمن والعكس وفقاً لنص ذات الإعلان .

المرصد – متابعات

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