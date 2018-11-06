تعاون عسكري ليبي تركي لمكافحة الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” صباح اليوم وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” ، على رأس وفد كبير يضم رئيس الأركان العامة الفريق “باشار غولار” والممثل الخاص لرئيس الجمهورية عضو البرلمان عن العاصمة أنقرة “أمر الله ايشلار”، وعدداً من مسؤولي وزارة الدفاع والخارجية التركية.

وتناول الاجتماع، العلاقات الثنائية بين البلدين وتطرق إلى التعاون العسكري بين البلدين وبالأخص التعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية ، من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين في هذا الشأن.

وتم بحث عدد من المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب وآلية التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وتطرق الاجتماع، إلى عملية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، حيث أكد السراج بأن هذا هدف أساسي لحكومة الوفاق الوطني، مؤكداً على أن عملية توحيد المؤسسة العسكرية بمختلف مكوناتها تحتاج إلى إرادة سياسية موحدة، وتعتمد على نجاح المسار السياسي.

وحضر اللقاء وزير الخارجية “محمد الطاهر سيالة” ، ووكيل وزارة الدفاع “اوحيدة نجم”، ورئيس الأركان العامة اللواء “عبدالرحمن الطويل”، وسفير ليبيا لدى تركيا “عبد الرزاق مختار”، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية.

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