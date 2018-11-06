الرئاسي يؤسس هيكلية للتنسيق المشترك مع المجتمع الدولي

أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارا يضع هيكلية للتنسيق المشترك مع المجتمع الدولي تتكون من عدة لجان سياسية وفنية ووزارية وخدمية.

وبحسب القرار فإن الهدف من هذه الخطوة هو العمل لتعزيز مستوى تنسيق المساعدات الدولية بما في ذلك رصد وتبادل البيانات والوثائق ذات الصلة، وتنسيق عمليات تحديد الاحتياجات الوطنية والخطط القطاعية بناءا على أولويات حكومة الوفاق، والعمل على تحسين مؤامة المشاريع للأولويات الوطنية في مختلف القطاعات.

وبحسب القرار فإن اللجنة العليا للسياسات في الهيكيلية تضم كلا من السراج وسلامة إضافة إلى وزراء التخطيط والخارجية والحكم المحلي والمالية وسفراء الدول الداعمة ورؤساء بعثات المنظمات الدولية المعنية ببرامج الدعم.

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