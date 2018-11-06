البعثة الأممية تدين هجوما مسلحا على مستشفى الجلاء بطرابلس

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الهجوم الذي شنته ميليشيات مسلحة على مستشفى الجلاء للنساء والولادة في طرابلس، وإطلاق المهاجمين النار على أحد الأطباء، ما أدى إلى توقف جميع الخدمات الطبية غير الطارئة لمدة 3 أيام.

وقالت البعثة في بيان لها الاثنين، إن أعمال العنف المستمرة ضد المرافق الطبية يجب أن تتوقف على الفور، بما في ذلك قصف المستشفيات وتفجيرها والاعتداء على العاملين في المجال الطبي وترهيبهم ونهب الأدوية والمعدات وسيارات الإسعاف والاشتباكات داخل المستشفيات.

وشددت البعثة على أن مثل هذه الاعتداءات قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعرض مرتكبيها للمحاسبة القانونية.

تدين الأمم المتحدة الإعتداءات على المرافق الطبية والعاملين فيها في #ليبيا، آخرها الهجوم على مستشفى الجلاء بطرابلس. يجب أن تتوقف أعمال العنف المستمرة ضد المرافق الطبية وأطقمها التي يحظرها القانون الإنساني الدولي والتي يمكن أن ترقى لمستوى جرائم حرب ويجب تقديم المسؤولين عنها للعدالة https://t.co/9zW8UYUPXc

— UNSMIL (@UNSMILibya) November 5, 2018

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