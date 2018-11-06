البعثة الأممية تدين الاعتداء على مصرف الأمان في طرابلس

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ماوصفتها بالاعتداءات المتكررة على مصرف الأمان فرع السياحية بطرابلس.

وقالت البعثة إن الاعتداءات تجري من قبل عصابة يقودها عزالدين ومحمد الضو وعبدالكريم الرماح وفق قولها، مشيرة إلى أن الاعتداءات والمضايقات البدنية التي تتعرض لها النساء والابتزاز المالي مقابل خدمات مصرفية يعد أمرا لا أخلاقيا.

تدين بعثة #الأمم_المتحدة الاعتداءات المتكررة على مصرف الأمان، فرع السياحية #طرابلس من قبل عصابة يقودها عز الدين ومحمد الضو وعبد الكريم الرماح. إن الاعتداءات والمضايقات البدنية التي تتعرض لها النساء والابتزاز المالي مقابل خدمات بنكية أمر لا أخلاقي ولا قانوني. #ليبيا pic.twitter.com/0pjLHWOYvQ

— UNSMIL (@UNSMILibya) November 5, 2018

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