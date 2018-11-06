صنع الله يناقش الوضع في حقل الشرارة مع مدير عام شركة “ربسول” فرع ليبيا

أخبار ليبيا 24 –خاص

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس “مصطفى صنع الله” ، مدير عام شركة “ربسول” فرع ليبيا “لويس بولو نافاز”.

وتناول الاجتماع أمس الأحد الأوضاع بحقل الشرارة، وكذلك استخدام أحدث التقنيات المتبعة لدى الشركة لدراسة تحسين إنتاجية بعض الطبقات في حقل الشرارة ، إضافة للتعاون المشترك بين الطرفين في كافة المجالات .

وأكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية توطين الدراسات الفنية والمكمنية داخل ليبيا ، حيث أن أهميتها تكمن في بناء القدرات الوطنية .

وتناول الاجتماع الوضع الأمني بالحقل وإيجاد الحلول المناسبة لتحسينه ، وتوفير الحماية للعاملين بمختلف حقول الشركة .

هذا وقد حضر الاجتماع كل من “بلقاسم شنقير” و”العماري محمد العماري” عضوا مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، و”المهدي صمامة” نائب مدير عام شركة “ربسول” فرع ليبيا.

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