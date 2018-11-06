البرلمان يُناقش إمكانية تحسين مرتبات المتقاعدين والثني يعتذر

افتتح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة ، الجلسة الرسمية للبرلمان وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، بالاعتذار الذي قدمه رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، لعدم تمكنه من الحضور للجلسة وفقا للاستدعاء الذي قام به مجلس النواب وذلك للرد حول قانون الميزانية لسنة 2018م، وتأجيلها للأسبوع بعد القادم.

وشكّلت الجلسة لجنة بعضوية ثلاث أعضاء، عضو من اللجنة التشريعية وعضو من اللجنة المالية وعضو من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، حول إمكانية تحسين مرتبات المتقاعدين، للتواصل مع الحكومة المؤقتة ووزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي، للنظر في إمكانية رفع مرتبات المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية ومسألة عدم تفعيل القرار رقم 5 لسنة 2013م.

وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الجلسة ناقشت بند مشروع قانون هيأة الاستثمار العسكري والبدء في دراسة مواد هذا القانون، مضيفا أن الجلسة لم تكمل جدولها المخصص بهذا البند، وعُلّقت لجلسة اللاثنين القادم لإكمالها.

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